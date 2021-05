Giro d’Italia 2021, Franco Pellizotti: “Le cadute fanno parte del gioco. La nostra corsa va avanti anche senza Landa” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 oggi ha perso uno dei grandi protagonisti, parliamo di Mikel Landa costretto al ritiro a causa di una caduta. Il direttore sportivo della Bahrain Victorious, Franco Pellizzotti, con un po’ di rammarico al termine della tappa ha spiegato quali saranno le strategia per il proseguo della corsa Rosa. “Purtroppo fanno parte del gioco anche queste cose qua. Purtroppo è accaduto al nostro leader in una fase concitata come sono gli ultimi chilometri di corsa. Al momento non sappiamo ancora cosa si sia fatto, non so se si è rotto la clavicola o cosa“. Inevitabilmente il ritiro di Landa costringerà Pellizzotti e la sua squadra a cambiare le strategie di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Iloggi ha perso uno dei grandi protagonisti, parliamo di Mikelcostretto al ritiro a causa di una caduta. Il direttore sportivo della Bahrain Victorious,Pellizzotti, con un po’ di rammarico al termine della tappa ha spiegato quali saranno le strategia per il proseguo dellaRosa. “Purtroppodelqueste cose qua. Purtroppo è accaduto al nostro leader in una fase concitata come sono gli ultimi chilometri di. Al momento non sappiamo ancora cosa si sia fatto, non so se si è rotto la clavicola o cosa“. Inevitabilmente il ritiro dicostringerà Pellizzotti e la sua squadra a cambiare le strategie di ...

