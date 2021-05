Evasione fiscale | sequestro da 215mila euro a commercialista

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe del tutto omesso le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016 e 2017 pur in presenza di movimentazioni economiche ritenute rilevanti:di Piano di Sorrento e consorte raggiunti da un decreto dipreventivo pari a circa 215.000. Ad eseguire il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata. Il provvedimento tre origine dagli accertamenti eseguiti lo scorso anno dalla tenenza della fiamme gialle di Massa Lubrense: durante l’attività di verifica, in merito agli anni di imposta 2016 e 2017 (per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa), sono emerse anomalie relative ad operazioni di versamento sui conti correnti intestati alla ...

È di tre misure cautelari in carcere e sei agli arresti domiciliari il bilancio dell'operazione eseguita dalla guardia di finanza che, ieri a Caserta, ha disarticolato un'organizzazione criminale ...Il rischio, ovviamente, è che la tassa sull'eredità possa provocare un aumento dei casi di evasione fiscale. Il nostro paese è al terzultimo posto in Europa per uso dei pagamenti elettronici. Il cashless è però cresciuto durante la pandemia.