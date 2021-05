Draghi: “Sulle riaperture andiamo per gradi. Brevetti liberi? Prima superare il blocco dell’export” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alla Camera, il presidente del Consiglio ha riposto durante un question time alle interrogazioni Sulle riaperture e sulla ripresa delle attività turistiche. Mario Draghi ha spiegato che l’obiettivo del governo “è riaprire al più presto l’Italia”. “Sulle riaperture approccio graudale” “La pandemia – ha detto l’ex presidente della Bce – ha avuto sugli operatori turistici effetti economici ingenti, e siamo all’opera per farli ripartire quanto Prima e con la massima sicurezza. La Prima iniziativa è lo sforzo che il governo fa per il rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una dose tutti i fragili e gli over 60”. Sui flussi turistici, l’esecutivo prevede “di ampliare la sperimentazione dei voli Covid-tested ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alla Camera, il presidente del Consiglio ha riposto durante un question time alle interrogazionie sulla ripresa delle attività turistiche. Marioha spiegato che l’obiettivo del governo “è riaprire al più presto l’Italia”. “approccio graudale” “La pandemia – ha detto l’ex presidente della Bce – ha avuto sugli operatori turistici effetti economici ingenti, e siamo all’opera per farli ripartire quantoe con la massima sicurezza. Lainiziativa è lo sforzo che il governo fa per il rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una dose tutti i fragili e gli over 60”. Sui flussi turistici, l’esecutivo prevede “di ampliare la sperimentazione dei voli Covid-tested ...

