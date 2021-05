Doc – Nelle tue mani 2, una new entry e addii importanti: la rivelazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Doc – Nelle tue mani 2, tutto pronto per girare la seconda stagione della fiction Rai. Ecco alcune anticipazioni: quando andrà in onda Doc – Nelle tue mani. Il protagonista Luca Argentero (screen YouTube)Dopo il grandissimo successo della prima stagione la serie Rai Doc – Nella tue mani è pronta per il ritorno. C’era timore di come sarebbe stata accolta una fiction ambientata in ospedale durante la pandemia ma il pubblico ha risposto benissimo con uno share che ha raggiunto anche il 30%. Come rivela bubinoblog, da lunedì prossimo, il 17 maggio, cominceranno le riprese della seconda stagione. Tante novità con dei nuovi volti ma anche qualche uscita. Confermato il protagonista principale, Luca Argentero che tanto piace al pubblico femminile e che continuerà a vestire i panni di Andrea Fanti. La nuova ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021) Doc –tue2, tutto pronto per girare la seconda stagione della fiction Rai. Ecco alcune anticipazioni: quando andrà in onda Doc –tue. Il protagonista Luca Argentero (screen YouTube)Dopo il grandissimo successo della prima stagione la serie Rai Doc – Nella tueè pronta per il ritorno. C’era timore di come sarebbe stata accolta una fiction ambientata in ospedale durante la pandemia ma il pubblico ha risposto benissimo con uno share che ha raggiunto anche il 30%. Come rivela bubinoblog, da lunedì prossimo, il 17 maggio, cominceranno le riprese della seconda stagione. Tante novità con dei nuovi volti ma anche qualche uscita. Confermato il protagonista principale, Luca Argentero che tanto piace al pubblico femminile e che continuerà a vestire i panni di Andrea Fanti. La nuova ...

Advertising

infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2: Giusy Buscemi nel cast e “uscite clamorose” - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: nuovi ingressi e addii inaspettati - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: new entry e clamorosi addii - zazoomblog : DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) - #NELLE #MANI: #TRAGEDIE #ENTRY #NELLA - _Valealizzi_ : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) -