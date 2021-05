Denise Pipitone e gli altri | Ecco come si cercano oggi gli scomparsi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutta Italia cerca. Ma ogni mese, in media, "spariscono 1.500 persone. E nel 2021 il trend è in crescita del 50%" , spiega il prefetto Silvana Riccio, dal marzo 2020 commissario ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - infoitinterno : DENISE PIPITONE: possibile SVOLTA in CALABRIA, ACCERTAMENTI su una RAGAZZA di SCALEA. Gli AGGIORNAMENTI - infoitinterno : “Sembrava Denise Pipitone”: la nuova scioccante testimonianza -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Tutta Italia cerca. Ma ogni mese, in media, "spariscono 1.500 persone. E nel 2021 il trend è in crescita del 50%" , spiega il prefetto Silvana Riccio, dal marzo 2020 commissario straordinario del ...Ha 19 anni, capelli rosa, tratti italiani e parla con accento meridionaleA Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha intervistato Denisa, una 19-enne di origine romena residente a Scalea, in Calabria e che alcuni ritengono poter essere Denise Pipitone. La ragazza, ...La speranza di ritrovare Denise Pipitone è durata appena 24 ore. La diciannovenne romena scambiata per Denise Pipitone a Scalea ha pubblicamente dichiarato di ...