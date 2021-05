Dare un volto alla fibromialgia: al via la campagna di sensibilizzazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oltre ad essere la Giornata internazionale dell’Infermiere, oggi ricorre anche la Giornata Mondiale della fibromialgia. L’AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), in collaborazione con Alfasigma, ha avviato sul territorio nazionale una campagna di sensibilizzazione, intitolata “Fibro…che? Diamo un volto alla fibromialgia”, per promuovere la conoscenza di una sindrome ancora troppo ignota e spesso mal interpretata. fibromialgia: una campagna per Dare un volto alla sindrome La campagna ha l’obiettivo di diffondere quanto più possibile la consapevolezza medico-scientifica e la conoscenza degli effetti emotivi e psicologici sul vissuto dei pazienti attraverso i disegni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oltre ad essere la Giornata internazionale dell’Infermiere, oggi ricorre anche la Giornata Mondiale della. L’AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), in collaborazione con Alfasigma, ha avviato sul territorio nazionale unadi, intitolata “Fibro…che? Diamo un”, per promuovere la conoscenza di una sindrome ancora troppo ignota e spesso mal interpretata.: unaperunsindrome Laha l’obiettivo di diffondere quanto più possibile la consapevolezza medico-scientifica e la conoscenza degli effetti emotivi e psicologici sul vissuto dei pazienti attraverso i disegni ...

