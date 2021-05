Crolla il ponte | forze dell’ordine e soccorsi sul posto Dov’è successo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante le operazioni di apertura deluna parte della struttura ha ceduto, forse c’é stato un problema in uno dei pistoni. Dopo il cedimento di una parte delil traffico in quella zona è stato bloccato e sulsono intervenuti il magistrato, i vigili del fuoco e l’autorità portuale. Secondo il Secolo XIX ilera stato inaugurato nel 2010 e si trova vicino ai terminal portuali. Il crollo si sarebbe verificato intorno alle 8:30 di mercoledì 12 maggio. Dopo l’arrivo di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e finanzieri della sezione navale, è iniziata verso le 9:30 una ricognizione da parte dei finanzieri del gruppo e della Sezione Navale. Crollo del: forse un guasto idraulico Dai primi accertamenti è emerso che potrebbe esserci stato un guasto idraulico sul ...

Crollolevatoio della darsena di Pagliari, Toti: 'Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel meccanismo che garantiva mobilità al' Questa ...Cede un altroin Liguria. A La Spezia è crollato illevatoio della darsena di Pagliari, che permette l'ingresso e l'uscita delle imbarcazioni. Fortunatamente, non ci sono stati feriti: il cedimento è avvenuto infatti durante una fase di chiusura, ...Il ponte mobile della darsena Pagliari, nel porto della Spezia, è crollato stamattina durante l'operazione di apertura e chiusura.Il video del crollo del ponte levatoio della Darsena di Pagliari a La Spezia. Questa mattina, 12 maggio, durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crollata. Non ...