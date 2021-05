Crolla il ponte | evacuazione in corso | possibile problema al sistema idraulico

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha ceduto ilsulla Darsena Pagliari alla Spezia: pare sia stato unaldele che mentre si stava riabbassando, si sarebbe rotto causando l'interruzione totale di viale San Bartolomeo, importante direttrice di collegamento con Lerici. Fortunatamente, dato che si trovava in fase di manovra, al momento del crollo c’erano le sbarre di chiusura per chiudere il transito veicolare e quindi non si è registrato nessun ferito. Precauzionalmente sono state evacuate 10 persone, tre famiglie che abitano nell'edificio accanto al, per cui Autorità Portuale si è messa a disposizione. I tecnici dell'Autorità portuale della Spezia e il magistrato di turno hanno eseguito un primo sopralluogo nei pressi delto ...