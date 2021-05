Cristiano Ronaldo a tre cifre: gol numero 100 con la Juve, sono 80 in Serie A (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Mapei Stadium parte male la gara della Juventus contro il Sassuolo: Bonucci atterra Raspadori ed è rigore. L’uomo più chiacchierato del momento, Gigi Buffon, para il rigore a Berardi e nega il vantaggio ai neroverdi. Poi la sblocca Rabiot al 28?, e allo scadere della prima frazione di gioco arriva il gol numero 100 in bianconero di Cristiano Ronaldo. Si tratta dell’ottantesimo in Serie A, grazie al quale la Juventus va al riposo col doppio vantaggio. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Mapei Stadium parte male la gara dellantus contro il Sassuolo: Bonucci atterra Raspadori ed è rigore. L’uomo più chiacchierato del momento, Gigi Buffon, para il rigore a Berardi e nega il vantaggio ai neroverdi. Poi la sblocca Rabiot al 28?, e allo scadere della prima frazione di gioco arriva il gol100 in bianconero di. Si tratta dell’ottantesimo inA, grazie al quale lantus va al riposo col doppio vantaggio. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in… - tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Cristiano Ronaldo 775 2. Pelé 767 3. Messi 753 4. Romario 734 5.… - UEFAcom_it : ?? ?? gol per @Cristiano #Ronaldo con la maglia della @juventusfc ?? - Juventina962 : 3 anni 100 goal in ?? Cristiano Ronaldo non ha bisogno di presentazioni ?? È un onore averlo con la nostra casacca. - molis75 : RT @EdoardoMecca1: Cristiano Ronaldo segna 100 gol in tre anni. I problemi sono evidentemente altri. #SassuoloJuve -