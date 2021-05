Codice Ateco: ecco cos’è e come funziona per il parrucchiere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Codice Ateco per parrucchiere si regge su un regime forfettario particolare. ecco cos’è e come funziona e dove si trovano tutti gli altri codici Per introdurre il concetto di Codice Ateco, bisogna introdurre prima quello di regime forfettario. Il regime forfettario è un particolare regime che prevede specifiche condizioni di accesso. Esso è caratterizzato dal pagamento di un’unica imposta sostitutiva che, appunto, sostituisce tutte le altre imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali. L’imposta è un tributo che prevede il prelevamento coattivo di denaro ad un soggetto per il finanziamento della spesa pubblica in generale. Lo Stato impone il pagamento delle imposte in forza della sovranità riconosciutagli dalla legge. ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilpersi regge su un regime forfettario particolare.e dove si trovano tutti gli altri codici Per introdurre il concetto di, bisogna introdurre prima quello di regime forfettario. Il regime forfettario è un particolare regime che prevede specifiche condizioni di accesso. Esso è caratterizzato dal pagamento di un’unica imposta sostitutiva che, appunto, sostituisce tutte le altre imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali. L’imposta è un tributo che prevede il prelevamento coattivo di denaro ad un soggetto per il finanziamento della spesa pubblica in generale. Lo Stato impone il pagamento delle imposte in forza della sovranità riconosciutagli dalla legge. ...

Advertising

Confartimprese : Il @Viminale ha comunicato che in #zonagialla possono effettuare l'#asporto dopo le 18 anche i soggetti che svolgon… - assohoreca : 'L'accordo con il @GruppoDelBarba nasce per aiutare le nostre aziende che fino ad oggi non hanno potuto accedere ai… - AscomVarese : Pubblici esercizi, asporto dopo le ore 18: il via libera del Ministero dell'Interno. In zona gialla bar, pub, birre… - Adrpad999 : @salva_savior @DelioMugnolo @vitalbaa Imprese, indipendente dal codice ATECO. Infine, giusto per fare un altro esem… - Adrpad999 : @salva_savior @DelioMugnolo @vitalbaa In realtà capita che stessa attività, con codice ATECO diversi (e ci sono) so… -