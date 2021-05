Civico 22 si dichiara coerente | “Rispettati i nostri mandati | chiedevamo le primarie”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di22 in merito agli ultimi stravolgimenti politici in vista delle elezioni per il nuovo sindaco del comune di Benevento: “Quando, il 24 gennaio, l’Assemblea degli iscritti a22 ci ha dato mandato come Segreteria politica di iniziare il dialogo con una costituenda coalizione di centro sinistra, ci ha anche dato tre precisi: la costruzione di una coalizione alternativa all’attuale amministrazione comunale deve costituirsi sulla base della comune condivisione, da parte di forze civiche e politiche, di una visione di città inclusiva, verde e intelligente e non in semplice contrapposizione all’attuale amministrazione; questo tipo di coalizione deve, però, esprimere un candidato Sindaco che sia concretamente rappresentativo di questa visione di città; laddove ...

"Far ripartite San Giovanni Lupatoto è una necessità inderogabile", sinel documento ... Tra i primi candidati interlocutori, il Fronte(aggregazione di liste civiche moderate ma in ...Uccio Iodice ha annunciato l'uscita del Movimentodi Olbia Domani , dal gruppo che sostiene ...ambientale del promontorio di Sa Testa e all' ampliamento della discarica consortile -- ...Riceviamo e pubblichiamo la nota di Civico22 in merito agli ultimi stravolgimenti politici in vista delle elezioni per il nuovo sindaco del comune di Benevento: “Quando, il 24 gennaio, l’Assemblea deg ...Le primarie devono essere «un gesto d’amore per la città», aveva detto il segretario Enrico Letta. Ma nessuno accetterà amori liberi o fedifraghi, è il messaggio arrivato dal Pd dopo l’endorsement pro ...