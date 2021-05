“C’era un’altra donna. E la redazione..”. UeD, Sabina a bomba su Claudio dopo l’addio: “Perché è scappato” (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Uomini e Donne è scoccata la scintilla e dopo un periodo di frequentazione hanno deciso di abbandonare il programma. La loro scelta è stata particolarmente toccante tanto che Gianni Sperti si è emozionato fino alle lacrime ammettendo di averli giudicati a volte ingiustamente. E anche la padrona di casa aveva manifestato una certa emozione dopo averli visti. Tuttavia la storia tra Claudio Cervoni e Sabina Ricci si è interrotta bruscamente. Lui ha rilasciato un’intervista in cui ha definito “aggressiva” la donna. Che – a distanza di qualche settimana – ha deciso di rispondere per le rime e lo ha fatto sulle colonne di Piùdonna. Sabina Ricci ha raccontato che per lei è stata dura in quanto non si aspettava che questa storia finisse. Delusione, amarezza e tristezza sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Uomini e Donne è scoccata la scintilla eun periodo di frequentazione hanno deciso di abbandonare il programma. La loro scelta è stata particolarmente toccante tanto che Gianni Sperti si è emozionato fino alle lacrime ammettendo di averli giudicati a volte ingiustamente. E anche la padrona di casa aveva manifestato una certa emozioneaverli visti. Tuttavia la storia traCervoni eRicci si è interrotta bruscamente. Lui ha rilasciato un’intervista in cui ha definito “aggressiva” la. Che – a distanza di qualche settimana – ha deciso di rispondere per le rime e lo ha fatto sulle colonne di PiùRicci ha raccontato che per lei è stata dura in quanto non si aspettava che questa storia finisse. Delusione, amarezza e tristezza sono ...

