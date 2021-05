Advertising

angelomangiante : Nessun livore o macigno da togliersi, come tanti al momento dell'addio. Fonseca va via con la classe che lo ha sem… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: Fonseca, l'1-3 è risultato troppo pesante: (ANSA) - MILANO, 12 MAG - 'Abbiamo lasciato il… - sportface2016 : #SerieA, le parole di Fonseca dopo la sconfitta in #InterRoma - ansa_lazio : Calcio: Fonseca, l'1-3 è risultato troppo pesante - sportli26181512 : Fonseca: 'La #Roma ha mostrato carattere. Vogliamo vincere il derby': Le parole del tecnico giallorosso al termine… -

"Abbiamo lasciato il primo tempo il contropiede all'Inter. Poi abbiamo reagito bene, abbiamo creato occasioni per fare il 2 - 2 nel secondo tempo. È un risultato pesante": è l'analisi di Paulo, a Roma Tv, dopo la sconfitta per 3 - 1 contro l'Inter a San Siro. "La squadra ha dimostrato carattere - spiega il tecnico giallorosso - non abbiamo smesso di giocare e di creare occasioni. ...La squadra diresta comunque al settimo posto (che vale la partecipazione alla neonata Conference League) data la sconfitta del Sassuolo. In una sorta di 'terra di nessuno', invece, la Lazio. ...Sono 30 i punti che separano l'Inter dalla Roma. Questo per dire che non c'è da meravigliarsi per il risultato del Meazza. 3-1 per i neo campioni d'Italia, punteggio ..."Abbiamo lasciato il primo tempo il contropiede all'Inter. Poi abbiamo reagito bene, abbiamo creato occasioni per fare il 2-2 nel secondo tempo. (ANSA) ...