Cagliari e Fiorentina si annullano, finisce 0-0 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cagliari (ITALPRESS) – Cagliari e Fiorentina non si fanno male, puntellano la classifica con un punto a testa e compiono un altro passo verso la salvezza. Termina 0-0 la sfida che apre l'ultimo turno infrasettimanale della Serie A, in una partita avara di emozioni e con un punteggio che accontenta più i viola (ora a quota 39) che i rossoblù, giunti comunque al loro sesto risultato utile consecutivo. Sotto il caldo sole della Sardegna Arena, il match stenta a decollare in un primo tempo giocato a ritmi bassi e con tanta attenzione da parte di entrambe le squadre. Il Cagliari con la difesa a quattro, la Fiorentina con il solito 3-5-2 con Vlahovic, ma con Castrovilli e Ribery in panchina e i due portieri, Cragno e Dragowski (poi sostituito da Terracciano all'intervallo a causa di un problema muscolare), ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)(ITALPRESS) –non si fanno male, puntellano la classifica con un punto a testa e compiono un altro passo verso la salvezza. Termina 0-0 la sfida che apre l'ultimo turno infrasettimanale della Serie A, in una partita avara di emozioni e con un punteggio che accontenta più i viola (ora a quota 39) che i rossoblù, giunti comunque al loro sesto risultato utile consecutivo. Sotto il caldo sole della Sardegna Arena, il match stenta a decollare in un primo tempo giocato a ritmi bassi e con tanta attenzione da parte di entrambe le squadre. Ilcon la difesa a quattro, lacon il solito 3-5-2 con Vlahovic, ma con Castrovilli e Ribery in panchina e i due portieri, Cragno e Dragowski (poi sostituito da Terracciano all'intervallo a causa di un problema muscolare), ...

OptaPaolo : 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #CagliariFiorentina - Filippo_Vds : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… - voceditalia : Calcio: Cagliari-Fiorentina, vince la paura di perdere - Giacomo64994515 : Quindi leggendo, deduco che la sintesi di Cagliari ?? Fiorentina ?? non si discosti di molto ???? - 89FL : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… -