Basket femminile | Finale Scudetto 2021 | Venezia vuole chiudere | Schio sogna gara-5

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Saràpero sarà-5? Domani sera il Familae la Reyer si affrontano nel quarto atto di una seriepalpitante e reduce da una terza partita davvero spettacolare e che si è decisa solamente nei secondi finali della partita.è ancora viva dopo il 90-89 di-3 trascinata dai 25 punti di Sandrine Gruda e dai 19 di Kim Mestdagh, con la squadra di Pierre Vincent che proverà a replicare il successo anche domani sera e cercare una rimonta quasi impossibile dopo le due sconfitte a. Dall’altra parte c’è una Reyer che si è dimostrata superiore finora in questa serie e cherendere-3 solamente un moto d’orgoglio delle campionesse in carica. Non è bastata una straordinaria ...

Advertising

SportingTargetG : Risultati Gara 3 Finale Playoff del Campionato di Basket Femminile A1: [Foto LBF] #LBF #LegaBasketFemminile… - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie A2 femminile: questa sera iniziano i playout per il Jolly Acli… - news_ravenna : Basket femminile, mercoledì cominciano i playoff dell'E-Work. Sguaizer: 'Il punto cruciale della serie lo farà l’as… - sportvicentino : BASKET SERIE A2 FEMMINILE - @AsVicenza sfida Delser Udine nella 'prima' casalinga dei playoff promozione: in campi… - sportface2016 : Basket femminile, #SerieA1 2020/2021: #Schio vince gara-3 contro #Venezia e riapre la serie -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

Con la vittoria per 90 a 89 la Famila vince gara 3 della finale scudetto. Ora la Reyer conduce la serie per due a uno. Giovedì si gioca gara 4. di Andrea Rossini Abbiamo intervistato Pierre Vincent, ...Omaggio al calcioper la terza fotografia più votata e inviata da Paolo Barabino: ritrae ... Procedendo troviamo ilcon Jellali Rana (811) , la bici freestyle con Fabio Accorra (740) , ...Il Cus Cagliari non perde tempo e in quel di Bolzano si aggiudica per 56-61 la prima gara della serie playout (al meglio delle tre) dell’A2 femminile di basket. Alle 15 di domenica si tornerà in campo ...Sarà Scudetto per Venezia o sarà gara-5? Domani sera il Famila Schio e la Reyer si affrontano nel quarto atto di una serie finale palpitante e reduce da una terza partita davvero spettacolare e che si ...