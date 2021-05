Attore e youtuber indiano muore di Covid a 35 anni | il video in cui critica le cure ricevute

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In India, l’Rahul Vohra è morto di-19 a soli 35, in ospedale a Dehli In un Paese drammaticamente travolto dall’ondata di coronavirus, il decesso di Vohra, noto per i suoicomici, è una notizia sconvolgente perché arriva poco dopo l’ultimoda lui postato, in cui denunciava leinsufficienti. Tanti i colleghi e amici che chiedono giustizia allo Stato. “Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato“, diceva lui stesso il giorno prima su Facebook. L’annuncio della morte di Rahul Vohra Rahul ha dovuto affrontare problemi di salute sin da quando ha sviluppato complicazioni legate al coronavirus a seguito della sua diagnosi di-19. La notizia della sua morte è arrivata da un post del regista ...

Advertising

fanpage : 'Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato' - Bianca34874951 : RT @fanpage: 'Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato' - TheQ_continuum : RT @fanpage: 'Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato' - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato' - fanpage : 'Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato' -

Ultime Notizie dalla rete : Attore youtuber

Gossip Fanpage

Che in venti persone stavamo piangendo per Beppe" ha prontamente replicato locercando di difendersi dalle accuse dell'. Leggi anche Andrea Cerioli contro Francesca Lodo, acceso ...Che in venti persone stavamo piangendo per Beppe" ha prontamente replicato locercando di difendersi dalle accuse dell'. Leggi anche Andrea Cerioli contro Francesca Lodo, acceso ...Attore e youtuber di 35 anni è morto dopo aver contratto il coronavirus: in un video denuncia le cure avute in ospedale.L'attore e youtuber indiano Rahul Vohra è morto in ospedale a Dehli per complicazioni dal Covid-19. La moglie ha pubblicato l'ultimo video di Vohra, in cui lui denuncia le cure r ...