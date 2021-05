Atalanta-Benevento, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 maggio 2021) L‘Atalanta cerca punti pesanti per la zona Champions, il Benevento disperati punti salvezza che sembra essersi compromessa. Queste le formazioni ufficiali della gara della Gewiss Arena: Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All.: Gasperini. Benevento (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Hetemaj; Gaich, Lapadula. All.: F. Inzaghi. Foto: Sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L‘cerca punti pesanti per la zona Champions, ildisperati punti salvezza che sembra essersi compromessa. Queste ledella gara della Gewiss Arena:(4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All.: Gasperini.(5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Hetemaj; Gaich, Lapadula. All.: F. Inzaghi. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i nostri 11 titolari! ?? Our line-up to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #AtalantaBenevento… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Benevento, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Benevento, le formazioni ufficiali - KonzyP : Soccer Atalanta/Benevento 1h o1.5 -122 1u -