ASUS TUF Gaming F15 e F17 | i nuovi notebook per gamer con NVIDIA RTX 3050 Ti – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ha presentato ufficialmente iTUFF15 e TUFF17,equipaggiati con i processori Intel next-gen e GPURTXTi..ha presentato ufficialmente TUFF15 e TUFF17, idaequipaggiati con i processori Intel di undicesima generazione e con la scheda videoRTXTi. Dotati di performance eccellenti con i videogame e di display con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz per la massima precisione e reattività,TUFF15 eTUFF17 mettono in campo anche un ...

Advertising

AmePhenix : #Asus annuncia nuovi #gaming #notebook delle serie RoG e TUF - CF22092013 : RT @CeotechI: ASUS ha annunciato oggi i suoi nuovi laptop ROG Zephyrus M16, ROG Zephyrus S17, TUF Gaming F15 e F17... - #asusrog #asusrogz… - CeotechI : RT @CeotechI: ASUS ha annunciato oggi i suoi nuovi laptop ROG Zephyrus M16, ROG Zephyrus S17, TUF Gaming F15 e F17... - #asusrog #asusrogz… - Stoupwhiff : ASUS ha annunciato oggi che le famiglie di notebook da gaming ROG e TUF avranno le nuove schede grafiche NVIDIA GeF… - offertenonstop : ?? ASUS TUF GAMING B550-PLUS, Scheda madre Gaming ATX ?? Prezzo attuale: 129.99€ ? Prezzo precedente: 186.0€ ?? Stai r… -

Ultime Notizie dalla rete : ASUS TUF

HDblog

... workstation mobili, e gaming laptop, senza trascurare i portatili per professionisti e creativi: anche la taiwanesenon si è sottratta alla sfida, mettendo in campo nuoviRoG ed. ...- 22% OnePlus NORD Smartphone 6.44" Fluid AMOLED Display 90Hz, 12GB RAM + 256 GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Grigio (Ash Grey) 372.25 ? Compra ora - 28%Gaming ...ASUS ha presentato ufficialmente i nuovi TUF Gaming F15 e TUF Gaming F17, notebook equipaggiati con i processori Intel next-gen e GPU NVIDIA RTX 3050 Ti.. ASUS ha presentato ufficialmente TUF Gaming ...Il colosso della tecnologia taiwanese Asus non si è fatto trovar impreparato al lancio delle nuove soluzioni logiche di Intel e Nvidia, cogliendo l'occasione per rinnovare il parco di laptop dedicati ...