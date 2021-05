Argentina, la tassa sui grandi patrimoni non piace ai multimilionari. Ma nemmeno alla sinistra (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche la famiglia Maradona ha detto no! A cosa? alla tassa sui grandi patrimoni che il governo di Alberto Fernandez, presidente dell’Argentina, aveva fatto votare a dicembre dell’anno scorso per aiutare il paese, in crisi economica permanente, ad affrontare l’ulteriore difficoltà causata dalla pandemia di Covid 19. E con la famiglia Maradona, molti altri hanno deciso di ricorrere alla giustizia per un provvedimento che giudicano incostituzionale. La scadenza imposta dal governo per pagare era il 16 aprile ma, secondo un rapporto preliminare, ai primi del mese solo il 2% dei soggetti individuati aveva aderito. Si tratta di una tassa una tantum, su quelle persone che dichiarano un patrimonio personale superiore ai 2 milioni di euro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche la famiglia Maradona ha detto no! A cosa?suiche il governo di Alberto Fernandez, presidente dell’, aveva fatto votare a dicembre dell’anno scorso per aiutare il paese, in crisi economica permanente, ad affrontare l’ulteriore difficoltà causata dpandemia di Covid 19. E con la famiglia Maradona, molti altri hanno deciso di ricorreregiustizia per un provvedimento che giudicano incostituzionale. La scadenza imposta dal governo per pagare era il 16 aprile ma, secondo un rapporto preliminare, ai primi del mese solo il 2% dei soggetti individuati aveva aderito. Si tratta di unauna tantum, su quelle persone che dichiarano uno personale superiore ai 2 milioni di euro. ...

