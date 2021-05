' Vogliamo fiale | non soldi'

(Di martedì 11 maggio 2021) Bruxelles, 11 mag. (AdnKronos Salute) - Nell'ambito del ricorso d'urgenza presentato dalla Commissione Europea in Belgio contro AstraZeneca per il mancato rispetto dell'accordo di acquisto anticipato del vaccino anti-Covid Vaxzevria* "abbiamo chiesto che venga ordinato alla compagnia di consegnare altri 90 mln di dosi, oltre ai 30 mln consegnati nel primo trimestre". Lo spiega il portavoce della Commissione per la Salute Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "Nontrasformare la sala stampa in un tribunale - dice de Keersmaecker - questi procedimenti sono pubblici e possono essere seguiti. Noi insistiamo sulla consegna di un numero sufficiente di dosi: crediamo che la compagnia non abbia rispettato le condizioni e gli obblighi previsti nel contratto, cosa che costituisce una violazione che chiediamo alla corte di riconoscere ...

Ultime Notizie dalla rete : Vogliamo fiale

