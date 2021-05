Vaccino, dal 17 maggio nel Lazio prenotazioni anche dal medico di base. TUTTE LE DATE (Di martedì 11 maggio 2021) Dal 17 maggio nel Lazio il Vaccino si potrà prenotare anche dal medico di base . È l'accordo raggiunto ieri tra la Regione Lazio e la Federazione dei medici di famiglia del Lazio. Nell'incontro, al ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) Dal 17nelilsi potrà prenotaredaldi. È l'accordo raggiunto ieri tra la Regionee la Federazione dei medici di famiglia del. Nell'incontro, al ...

Advertising

RegioneLazio : 1| A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni. Tut… - borghi_claudio : Qui qualcuno non ha ancora capito che (grazie a noi, ma vabbè) già dal 26 Aprile scorso si può liberamente girare i… - marcodimaio : L'E-R accelera sui #vaccini. Si potrà prenotare per i 60-64 anni da domani e non più dal 10 maggio. Entro il mese s… - Alessan58605211 : Prenotaz. vaccino over 50 Sardegna: si parte il 14. Il ritardo per cambio di piattaforma. L’altro giorno il commis… - Turismopassione : @fattoquotidiano Il Ministro Speranza non ha competenze mediche si affida alla cabina di regia, ma non è esente dal… -