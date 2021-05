Vaccini, a Napoli domani riaprono i centri alla Mostra d’Oltremare e Capodichino (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiparte la campagna vaccinale alla Mostra d’Oltremare e all’hangar di Capodichino, i due hub chiusi per mancanza di dosi. domani mattina è infatti atteso a Napoli l’arrivo di circa 215.000 dosi di vaccino Pfizer e quindi nel pomeriggio, dopo aver scongelato le dosi necessarie, l’Asl Napoli 1 riaprirà i due hub. Dalle 15 in Mostra e nell’hangar di Capodichino saranno effettuati 2.000 Vaccini per ogni hub dedicati alla fascia d’età 50-59 anni, mentre giovedì si riapre al mattino con 4.500 convocati in Mostra (200 over 80, 500 fragili e 3.800 50-59 anni) e 4.000 a Capodichino (50-59 anni). Oggi intanto si è rimesso all’opera il track per le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiparte la campagna vaccinalee all’hangar di, i due hub chiusi per mancanza di dosi.mattina è infatti atteso al’arrivo di circa 215.000 dosi di vaccino Pfizer e quindi nel pomeriggio, dopo aver scongelato le dosi necessarie, l’Asl1 riaprirà i due hub. Dalle 15 ine nell’hangar disaranno effettuati 2.000per ogni hub dedicatifascia d’età 50-59 anni, mentre giovedì si riapre al mattino con 4.500 convocati in(200 over 80, 500 fragili e 3.800 50-59 anni) e 4.000 a(50-59 anni). Oggi intanto si è rimesso all’opera il track per le ...

