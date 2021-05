UN CASTORI È PER SEMPRE (Di martedì 11 maggio 2021) Fabrizio CASTORI torna in Serie A, un successo conquistato con il sudore del suo impegno oltre che meritato grazie ad una squadra che ha saputo plasmare a sua immagine e somiglianza regalando una gioia immensa ai tifosi della Salernitana, tornata nella massima serie dopo 23 anni, dal lontano 1998. E’ la seconda promozione in Serie A del tecnico marchigiano dopo quella storica ottenuta col Carpi nel 2015. I 40 anni di carriera da allenatore di Fabrizio CASTORI, il quale nasce a San Severino, nelle Marche, nel 1954, parte dalla Terza Categoria, dalla Belfortese. CASTORI, infatti, vanta nel suo curriculum di avere scalato tutti i campionati italiani, dalla Terza Categoria alla Serie A disputando: 8 campionati di Serie C, 15 campionati di Serie B e 2 di Serie A. È l’allenatore in attività con più presenze in Serie B, collezionando 489 ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Fabriziotorna in Serie A, un successo conquistato con il sudore del suo impegno oltre che meritato grazie ad una squadra che ha saputo plasmare a sua immagine e somiglianza regalando una gioia immensa ai tifosi della Salernitana, tornata nella massima serie dopo 23 anni, dal lontano 1998. E’ la seconda promozione in Serie A del tecnico marchigiano dopo quella storica ottenuta col Carpi nel 2015. I 40 anni di carriera da allenatore di Fabrizio, il quale nasce a San Severino, nelle Marche, nel 1954, parte dalla Terza Categoria, dalla Belfortese., infatti, vanta nel suo curriculum di avere scalato tutti i campionati italiani, dalla Terza Categoria alla Serie A disputando: 8 campionati di Serie C, 15 campionati di Serie B e 2 di Serie A. È l’allenatore in attività con più presenze in Serie B, collezionando 489 ...

