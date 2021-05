Telecamera di sorveglianza in ascensore | scopri cosa succede

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 11 maggio 2021) La musica dall’di certo non accelera il tempo necessario per arrivare all’ultimo piano, quindifai mentre aspetti con impazienza? Nella speranza che l’vada più veloce, potresti battere i piedi sulla musica ripetitiva, oppure schiacciare il pulsante sul pannello. Alcuni fanno cose più pazze. Se non sapevano che le telecamere dell’stavano guardando, queste persone ballano, si baciano, mangiano e fanno anche cose selvagge.Una parola … raccapriccianteUnin un hotel di lusso ha spesso una persona che ti assiste. Ti salutano, sorridono e ti chiedono a quale piano sei diretto. Ma non questo ragazzo. Quando vedi quest’uomo nell’, che ti aspetta, salti fuori dalla tua pelle. Scenderemmo al piano successivo, grazie mille. Questo è uno di ...