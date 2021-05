Superlega e fondi, oggi un vertice tra i club Serie A (Di martedì 11 maggio 2021) Andrà in scena nella giornata di oggi un incontro informale tra i club di Serie A, fuori dall’assemblea e da delibere e votazioni, per ritrovare una progettazione condivisa. I massimi rappresentanti delle società si riuniranno a Milano, a Palazzo Parigi: appuntamento alle ore 11. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono tanti i temi da L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Andrà in scena nella giornata diun incontro informale tra idiA, fuori dall’assemblea e da delibere e votazioni, per ritrovare una progettazione condivisa. I massimi rappresentanti delle società si riuniranno a Milano, a Palazzo Parigi: appuntamento alle ore 11. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono tanti i temi da L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #Superlega e fondi, oggi un vertice tra i club #SerieA - elliott_il : @Emme10_ Si. A questo momento se vende, con la pandemia, senza il stadio, senza Superlega, esce con il cazzo in man… - tex973 : RT @Tomas1374: Voci da #Torino parlano di nuovi soci finanziari nel capitale #Juve Una quota minoritaria per trovare nuovi fondi che dovev… - Tomas1374 : Voci da #Torino parlano di nuovi soci finanziari nel capitale #Juve Una quota minoritaria per trovare nuovi fondi… - Malatc : @thomas_iezzi @capuanogio Si si. Le 3 Societá che hanno fatto interrompere le trattative della lega Serie A con i… -