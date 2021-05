Spettro esonero | la risposta di Pirlo sa di conferma

Leggi su serieanews

(Di martedì 11 maggio 2021) L’allenatore della Juventusha parlato prima della partita con il Sassuolo: “Non voglio vedere rassegnazione, possiamo ancora farcela” Andreanon ha nessuna intenzione di tirare i remi in barca. L’allenatore bianconero vuole perseguire la strada della qualificazione in Champions League fino al termine. Sarebbe un duro colpo per la Juventus non centrare questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.