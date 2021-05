Serie B, Marotta: “Spero che la prossima volta si parli di me come arbitro e non come arbitro donna” (Di martedì 11 maggio 2021) “Spero che dalla prossima gara si possa parlare dell’arbitro Marotta e non dell’arbitro donna Maria Marotta”. Maria Marotta, primo arbitro donna a esordire in Serie B in occasione della sfida fra Reggina e Frosinone, è stata intervistata al TG1. “Sono un arbitro con un cognome, non un arbitro donna, e Spero che questo accada anche per le mie colleghe in futuro. Ho detto a tutte le mie colleghe che sarebbero scese con me in campo e questo mi ha dato la forza di non sbagliare prima di tutto per me, ma anche per loro e per quelle che verranno”. Maria ha ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) “che dallagara si possa parlare dell’e non dell’Maria”. Maria, primoa esordire inB in occasione della sfida fra Reggina e Frosinone, è stata intervistata al TG1. “Sono uncon un cognome, non un, eche questo accada anche per le mie colleghe in futuro. Ho detto a tutte le mie colleghe che sarebbero scese con me in campo e questo mi ha dato la forza di non sbagliare prima di tutto per me, ma anche per loro e per quelle che verranno”. Maria ha ...

