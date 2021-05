Advertising

OptaPaolo : 2.18 - José #Mourinho ha una media di 2.18 punti nel campionato italiano, tra gli allenatori della Serie A nell'era… - BalataMauro : Una storica prima volta: Maria Marotta sarà la prima direttrice di una gara della #SerieBKT in @Reggina_1914 -… - ilpost : Serie A, le partite della 36ª giornata e dove vederle - gasperoni_marco : Partite Storiche | Inter-Milan 0-6 | Serie A 2000/2001 - SuperPronostici : Stasera anticipo Napoli - Udinese alle 20:45 della #36giornata di #SerieA ??Scegli le partite che ti piacciono e for… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite

Sky Sport

Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in tutte le, di essere concentrati per tutti i 90 minuti. Contro la Samp, i ragazzi hanno fatto davvero bene e hanno attuato bellissime giocate. ...... COME SEGUIRE LA PARTITA Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Roma sarà garantita sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle settedella giornata diA trasmesse ...Puntuale come ogni giorno torna l'appuntamento con 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra. Dalle 17 alle 18 Fabio Donolato e Mattia Zangari affronteranno i temi più caldi ...Roberto Baggio è considerato uno tra i migliori calciatori italiani di sempre. La sua carriera, però, è stata condizionata da problemi fisici costanti, che hanno minato la sua continuità di rendimento ...