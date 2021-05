Scavi di Ercolano, ogni venerdì Close up: visite nelle domus in corso di restauro (Di martedì 11 maggio 2021) Riparte venerdì 14 maggio uno degli appuntamenti più richiesti dai visitatori del Parco archeologico di Ercolano: Close-up cantieri, un’iniziativa che coinvolge i turisti nel quotidiano lavoro di conservazione svolto dallo staff del Parco. L’edizione 2021 darà ai visitatori l’occasione di vedere in anteprima alcune domus, temporaneamente chiuse al pubblico per gli interventi conservativi, in compagnia dei restauratori, archeologi e architetti del Parco, che illustreranno i lavori di manutenzione e di restauro in corso. I visitatori interessati, acquistando regolarmente il biglietto di ingresso, potranno accedere gratuitamente ai cantieri ogni venerdì mattina, prenotandosi presso il desk Close-up Cantieri del Visitor Center del Parco, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Riparte14 maggio uno degli appuntamenti più richiesti dai visitatori del Parco archeologico di-up cantieri, un’iniziativa che coinvolge i turisti nel quotidiano lavoro di conservazione svolto dallo staff del Parco. L’edizione 2021 darà ai visitatori l’occasione di vedere in anteprima alcune, temporaneamente chiuse al pubblico per gli interventi conservativi, in compagnia dei restauratori, archeologi e architetti del Parco, che illustreranno i lavori di manutenzione e diin. I visitatori interessati, acquistando regolarmente il biglietto di ingresso, potranno accedere gratuitamente ai cantierimattina, prenotandosi presso il desk-up Cantieri del Visitor Center del Parco, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA #ANSA | Nuova scoperta a Ercolano, il corpo di un ufficiale di Plinio. Nella città sepolta dall'eruzione… - rogueclassicist : Napoli: una nuova campagna di scavi a Ercolano - - AntonioPietro11 : RT @Mirith_: Quello che mi dispiace è che per molti questa notizia non ha lo stesso valore che può avere lo sproloquio di un rapper. http… - TrafficoA : A3 - Ercolano-Portici - Scorta Veicoli A3 napoli-Salerno Scorta veicoli tra Ercolano - Scavi e Portici Ercolano per Materiali d... - MetropolitanoIT : ?? Si ritorna a scavare nel Parco Archeologico di #Ercolano, a distanza di 40 anni dall’ultima campagna ?? -