Russia: un solo assalitore alla scuola, è stato arrestato (Di martedì 11 maggio 2021) La persona che ha aperto il fuoco nella scuola di Kazan ha agito da sola: lo riporta la Tass citando Lilia Galimova, la portavoce del governatore della repubblica russa del Tatarstan, Rustam ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) La persona che ha aperto il fuoco nelladi Kazan ha agito da sola: lo riporta la Tass citando Lilia Galimova, la portavoce del governatore della repubblica russa del Tatarstan, Rustam ...

