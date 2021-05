Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: vittime e feriti (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo i media locali, due persone avrebbero attaccato l'istituto: un giovane sarebbe già stato fermato dalla polizia, mentre un secondo assalitore sarebbe stato ... Leggi su today (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo i media locali, due persone avrebbero attaccato l'istituto: un giovane sarebbe già stato fermato dalla polizia, mentre un secondo assalitore sarebbe stato ...

Advertising

TgLa7 : #Russia: media, almeno 11 morti in sparatoria a scuola - ilpost : C’è stata una sparatoria in una scuola di Kazan, in Russia - HuffPostItalia : Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: morti sei bambini e un insegnante - Elisabe94838092 : RT @Corriere: Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola - lcargnel : USA Export... #11maggio Sparatoria in una scuola in Russia: 11 morti, fermato un ragazzo di 17 anni | Ucciso dal… -