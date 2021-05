Raya e l’ultimo Drago: l'uscita in DVD, in Blu-ray e su Disney+ è ufficiale (Di martedì 11 maggio 2021) L'imperdibile film Raya e l'ultimo Drago di Walt Disney Animation Studio è in uscita in DVD e Blu-ray - anche con una steelbook - e su Disney+, per tutti gli abbonati: ecco quando Raya e l'ultimo Drago, l'imperdibile film Walt Disney Animation Studios che trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale, è in uscita finalmente in Blu-Ray e DVD a partire dal 18 maggio (dal 4 giugno su Disney+ per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi). Ci sarà inoltre un'edizione Steelbook Blu-Ray. Oltre alle epiche scene del film da vedere e rivedere, l'edizione DVD include anche il corto animato Per Sempre Noi, mentre nella versione Blu-Ray si aggiungono tanti contenuti extra inediti, incluse le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) L'imperdibile filme l'ultimodi Walt Disney Animation Studio è inin DVD e Blu-ray - anche con una steelbook - e su, per tutti gli abbonati: ecco quandoe l'ultimo, l'imperdibile film Walt Disney Animation Studios che trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale, è infinalmente in Blu-Ray e DVD a partire dal 18 maggio (dal 4 giugno super tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi). Ci sarà inoltre un'edizione Steelbook Blu-Ray. Oltre alle epiche scene del film da vedere e rivedere, l'edizione DVD include anche il corto animato Per Sempre Noi, mentre nella versione Blu-Ray si aggiungono tanti contenuti extra inediti, incluse le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con ...

