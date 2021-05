Pomezia | va al pronto soccorso e svanisce nel nulla | l’appello dei familiari per ritrovarlo FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

E' scomparso da ieri sera, mentre si trovava al Sant'Anna di, e ha fatto perdere le proprie tracce. Non si hanno più notizie di Maurizio Cappai, da molti conosciuto come "Cipolla". L'uomo sembrerebbe essere scappato dal, dove si era recato perché in stato confusionale e con dolori al petto. Sui social una sua amica in apprensione ha lanciato un appello per rintracciarlo il prima possibile. Maurizio, al momento della scomparsa, indossava un pantalone nero con due righe bianche sul lato (tipo Adidas), maglia nera con collo e righe sulle braccia, felpa nera e ciabatte verdi militari. Non ha con sé soldi e telefono. Chiunque lo veda è pregato di avvisare le forze dell'ordine.