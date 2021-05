Pfizer | “Il richiamo del vaccino va fatto a 21 giorni” Figliuolo | “Il riferimento resta il Cts”

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici' - HuffPostItalia : Pfizer: 'Il vaccino è stato studiato per il richiamo dopo 21 giorni' - TgLa7 : #Pfizer, attenersi agli studi su richiamo a 21 giorni. Marino: 'Valutazione Cts, osserveremo cosa succede - GabrielParker74 : RT @ElioLannutti: Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, attenersi agli studi scientifici'. Ora è a rischio il piano… - FutureNYorker : RT @m4gny: Pfizer, giustamente, ricorda che il richiamo del suo vaccino si fa ogni 21 giorni. Non ogni 35 perché le regioni o il generaliss… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer richiamo

La sperimentazionerelativa al sovradosaggio invece si è fermata a quota quattro. Vaccini: ... I medici, peraltro, non sanno ancora dire se la giovane avrà bisogno delo addirittura di ...... dal governo no alla redistribuzione Vaccino over 50, il caso Lazio e l'incognita: ila 42 giorni per recuperare 100mila dosi Un salto in avanti che segnala un "federalismo vaccinale" ...In Italia ci sono circa 10 milioni di italiani a cui è stata somministrata la prima dose di Pfizer-BioNTech, aspettano di ricevere la seconda e ora si trovano nel limbo, perché ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...