Pd-M5S, per i mastelliani è un matrimonio che non s'ha da fare: "Vogliamo chiarezza" (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn matrimonio che non s'ha da fare. I promessi sposi Pd e M5S, alleati alle prossime amministrative a Benevento, proprio non piacciono ai mastelliani che non perdono occasione per provare a far scoppiare la coppia. Si legge dalla nota inviata dalla segreteria provinciale di 'Noi Campani': "Esprimiamo la nostra solidarietà a Nicola Zingaretti, che è stato pugnalato alle spalle dal veto dei Cinquestelle che, in caso di sua candidatura a sindaco di Roma, sarebbero usciti dalla giunta regionale del Lazio. Questo atteggiamento dei grillini non fa altro che sottolinearne la loro inaffidabilità politica: alleati con il Pd al Governo ma voltagabbana all'occorrenza. Nulla di nuovo sotto il cielo, come pure sta dimostrando il loro atteggiamento rispetto alle amministrative a Benevento, dove sosterranno ...

