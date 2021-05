“Non sono Denise Pipitone”: 19enne di Scalea in diretta Tv “ma disposta a fare test Dna” (Di martedì 11 maggio 2021) Non sarebbe Denise Pipitone la ragazza 19enne di Scala (in realtà di Cosenza) sulla quale nelle ultime ore si erano concentrati gli accertamenti dei Carabinieri dopo alcune segnalazioni e dopo una serie di coincidenze con la storia della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Ragazza di Scalea smentisce di essere Denise Pipitone Durante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 maggio 2021) Non sarebbela ragazzadi Scala (in realtà di Cosenza) sulla quale nelle ultime ore si erano concentrati gli accertamenti dei Carabinieri dopo alcune segnalazioni e dopo una serie di coincidenze con la storia della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Ragazza dismentisce di essereDurante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

