Nicola: “Giocatori in condizioni ottimali. Il mio futuro? Se potrò cominciare dall’inizio è per ciò che faccio adesso” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato della sfida di domani contro il Milan: “Abbiamo avuti tanti avversari tosti, il Milan è una squadra qualitativa e in forma. Giocano in maniera rapida con elementi in attacco di grande valore tecnico, i terzini supportano l’azione. Come si ferma? Ci stiamo lavorando, oggi ultimo allenamento. E faremo la conta di chi siamo. Chi giocherà e chi subentrerà, la partita è da costruire strada facendo. Convivenza Sanabria-Belotti? Siamo partiti con Zaza-Belotti con più frequenza perché Sanabria ha avuto il Covid, poi tutti possono interscambiarsi. Le caratteristiche dei Giocatori si prestano a questo tipo di gioco. Oggi verifico lo stato di forma di tutti, dobbiamo avere bisogno dei cinque cambi”. Sulla salvezza: “Sappiamo di dover fare un tot di punti per salvarci: anche ciò ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Davide, allenatore del Torino, ha parlato della sfida di domani contro il Milan: “Abbiamo avuti tanti avversari tosti, il Milan è una squadra qualitativa e in forma. Giocano in maniera rapida con elementi in attacco di grande valore tecnico, i terzini supportano l’azione. Come si ferma? Ci stiamo lavorando, oggi ultimo allenamento. E faremo la conta di chi siamo. Chi giocherà e chi subentrerà, la partita è da costruire strada facendo. Convivenza Sanabria-Belotti? Siamo partiti con Zaza-Belotti con più frequenza perché Sanabria ha avuto il Covid, poi tutti possono interscambiarsi. Le caratteristiche deisi prestano a questo tipo di gioco. Oggi verifico lo stato di forma di tutti, dobbiamo avere bisogno dei cinque cambi”. Sulla salvezza: “Sappiamo di dover fare un tot di punti per salvarci: anche ciò ...

Advertising

Nicola_DePrisco : RT @nonleggerlo: Ultima apparizione della #Salernitana in @SerieA, 22 anni fa, stagione 1998-99. Mister: Delio Rossi (esonerato) Giocato… - carlo_nicola : @trash33 @juvemyheart Perfetto, cercavo solo di togliergli alibi, pur riconoscendo che la rosa è mal costruita. Par… - carlo_nicola : @FiorinoLuca Io rivoglio Max. Detto questo, Pirlo nel suo libro teorizzava movimenti senza palla e noi abbiamo solo… - nicola_lunardi : RT @PBPcalcio: Vi dico 4 giocatori fortissimi per l’anno prossimo. Preparare il bonifico ?? #Milan - Ciuffi75G : @francescoeffe10 @Mussmauer No ma il livello è questo che piacia o no , Nicola non ne può nulla anzi . Ringrazia ch… -