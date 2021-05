(Di martedì 11 maggio 2021) Al “Maradona” si apre la 36a giornata di Serie A 2020-21, ecco le scelte definitive dei tecnici di(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliUdinese sarà diretta dall’arbitro Calvarese di Teramo. ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliUdinese ?? - TMit_news : Cosa accadrà a De Paul ??? Tutti lo vogliono, incluso il Napoli, che nel recente passato ha fatto più di un affare c… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Lozano titolare, Gotti perde Nuytinck all'ultimo - TuttoMercatoWeb : Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Lozano titolare, Gotti perde Nuytinck all'ultimo -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Udinese

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso .(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Bonifazi, ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 36ª giornata di ...11/05/2021 - Due novità nel Napoli che affronterà tra poco l'Udinese. Tra i pali confermato titolare Meret. Confermata la linea difensiva con Manolas e Rrahmani centrali e Di Lorenzo e Hysaj sugli est ...Si gioca Napoli-Udinese, gara valida per la 36/a giornata del campionato di Serie A, in programma l'11 maggio 2021 alle ore 20:45.