Mornati: ‘Servono soldi, governo non lo tratti come di serie C’ (Di martedì 11 maggio 2021) “Il Covid ha dato colpo un terribile al mondo dello sport: squadre ferme da due stagioni agonistiche, la ginnastica che non funziona, piscine a spizzichi e bocconi di fatto hanno distrutto una generazione. Servono soldi”. Lo dice il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, intervenuto a “Lo sport al centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale”, webinar promosso da Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, e trasmesso in diretta sul sito Adnkronos. “Dal punto di vista sportivo -dice Mornati- la situazione è drammatica, da quello della socialità c’è da dire che lo sport non esiste a scuola: il problema è a livello legislativo. Quando Cozzoli dice che deve essere un diritto, io dico che deve anche essere un obbligo, e la socialità ne ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) “Il Covid ha dato colpo un terribile al mondo dello sport: squadre ferme da due stagioni agonistiche, la ginnastica che non funziona, piscine a spizzichi e bocconi di fatto hanno distrutto una generazione. Servono”. Lo dice il segretario generale del Coni, Carlo, intervenuto a “Lo sport al centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale”, webinar promosso da Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, e trasmesso in diretta sul sito Adnkronos. “Dal punto di vista sportivo -dice- la situazione è drammatica, da quello della socialità c’è da dire che lo sport non esiste a scuola: il problema è a livello legislativo. Quando Cozzoli dice che deve essere un diritto, io dico che deve anche essere un obbligo, e la socialità ne ...

Advertising

TV7Benevento : Mornati: 'Servono soldi, governo non lo tratti come di serie C'... -