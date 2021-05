Mascherine come bombe ecologiche. Studio svela i danni all’ambiente. (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mascherine come vere e proprie bombe ecologiche. A svelare ulteriori dettagli dell’effetto inquinante un recente Studio. Le Mascherine sono delle vere e proprie bombe ecologiche. A sostenere la tesi con ulteriori prove è un recente Studio gallese dell’università di Swansea. Secondo i risultati della ricerca, alle già note componenti plastiche liberate nell’ambiente si aggiungerebbero metalli pesanti quali piombo, antimonio, cadmio e rame. Sostanze nocive e cancerogene. Una vera beffa pensando che questi presidi stanno salvandoci dal Coronavirus mentre allo stesso tempo stanno uccidendo il pianeta. Lo Studio: ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)vere e proprie. Are ulteriori dettagli dell’effetto inquinante un recente. Lesono delle vere e proprie. A sostenere la tesi con ulteriori prove è un recentegallese dell’università di Swansea. Secondo i risultati della ricerca, alle già note componenti plastiche liberate nell’ambiente si aggiungerebbero metalli pesanti quali piombo, antimonio, cadmio e rame. Sostanze nocive e cancerogene. Una vera beffa pensando che questi presidi stanno salvandoci dal Coronavirus mentre allo stesso tempo stanno uccidendo il pianeta. Lo: ...

