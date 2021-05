LIVE Schio-Venezia 76-72, Serie A basket femminile in DIRETTA: la Reyer recupera nel quarto quarto e va a giocarsi lo scudetto negli ultimi 5 minuti (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out chiamato da coach Giampiero Ticchi. 86-80 Piazzato di Dotto che batte la marcatura di Petronyte. 84-80 1/2 Pan. Fallo di Sottana che manda in lunetta Pan. 84-79 Piazzato di Mestdagh che riporta il Famila sul +5, 2’02” da giocare, entrambe le squadre da tempo in bonus. 82-79 2/2 Dotto. Fallo di Attura su Dotto, liberi. 80-79 Recupero di Venezia e Penna va a depositare il -1 in contropiede. Time out Schio poi inizierà una nuova partita di 2 minuti e 43. 80-77 TRIPLA di Attura. 80-74 2/2 Gruda, 25 per la francese del Famila, 2’53” sul cronometro. Fallo di Fagbenle che abbandona il match per il quinto personale, liberi per Gruda. 78-74 Howard riceve spalle a canestro e riporta Venezia sul -4 in svitamento, 3’27” da giocare. 78-72 2/2 ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out chiamato da coach Giampiero Ticchi. 86-80 Piazzato di Dotto che batte la marcatura di Petronyte. 84-80 1/2 Pan. Fallo di Sottana che manda in lunetta Pan. 84-79 Piazzato di Mestdagh che riporta il Famila sul +5, 2’02” da giocare, entrambe le squadre da tempo in bonus. 82-79 2/2 Dotto. Fallo di Attura su Dotto, liberi. 80-79 Recupero die Penna va a depositare il -1 in contropiede. Time outpoi inizierà una nuova partita di 2e 43. 80-77 TRIPLA di Attura. 80-74 2/2 Gruda, 25 per la francese del Famila, 2’53” sul cronometro. Fallo di Fagbenle che abbandona il match per il quinto personale, liberi per Gruda. 78-74 Howard riceve spalle a canestro e riportasul -4 in svitamento, 3’27” da giocare. 78-72 2/2 ...

