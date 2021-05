La Salernitana torna in A, tutti i verdetti all’ultima giornata di Serie B (Di martedì 11 maggio 2021) La Salernitana vince 0-3 sul campo del Pescara e torna in Serie A dopo ben 23 anni, perde invece il Monza contro il Brescia e va ai playoff. La Reggiana viene sconfitta in trasferta dal Vicenza e retrocede dunque in Serie C, l’Ascoli e il Cosenza perdono entrambe e finiscono quindi ai playout. La Salernitana L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Salernitana vince ancora, il riepilogo della Serie B Probabili formazioni Monza-Salernitana, Serie B L’Empoli pareggia e rimane in testa, il riepilogo di B Probabili formazioni di Roma-Parma, 8^ giornata di Serie A Probabili formazioni Sassuolo-Inter, 9^ ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 11 maggio 2021) Lavince 0-3 sul campo del Pescara einA dopo ben 23 anni, perde invece il Monza contro il Brescia e va ai playoff. La Reggiana viene sconfitta in trasferta dal Vicenza e retrocede dunque inC, l’Ascoli e il Cosenza perdono entrambe e finiscono quindi ai playout. LaL'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lavince ancora, il riepilogo dellaB Probabili formazioni Monza-B L’Empoli pareggia e rimane in testa, il riepilogo di B Probabili formazioni di Roma-Parma, 8^diA Probabili formazioni Sassuolo-Inter, 9^ ...

