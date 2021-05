Knives Out 2: Edward Norton si unisce a Daniel Craig? (Di martedì 11 maggio 2021) Knives Out 2, nel prossimo casting per il sequel di di Rian Johnson, fonti hanno riferito a Deadline che Edward Norton si unirà a Daniel Craig nella prossima puntata di Netflix. Netflix ha commentato l’entrata di Norton nel cast di Knives Out 2? Anche Dave Bautista è stato scelto di recente, unendosi a Craig che sta riprendendo il ruolo del super detective Benoit Blanc. Johnson è tornato per scrivere e dirigere il film e produrrà con il suo partner Ram Bergman. Deadline ha riportato per la prima volta a marzo che Netflix stava chiudendo un accordo a nord di $ 400 milioni per le prossime due parti, un accordo storico per gli streamer. Netflix non ha commentato il casting di Norton. Knives Out 2-Trama I ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021)Out 2, nel prossimo casting per il sequel di di Rian Johnson, fonti hanno riferito a Deadline chesi unirà anella prossima puntata di Netflix. Netflix ha commentato l’entrata dinel cast diOut 2? Anche Dave Bautista è stato scelto di recente, unendosi ache sta riprendendo il ruolo del super detective Benoit Blanc. Johnson è tornato per scrivere e dirigere il film e produrrà con il suo partner Ram Bergman. Deadline ha riportato per la prima volta a marzo che Netflix stava chiudendo un accordo a nord di $ 400 milioni per le prossime due parti, un accordo storico per gli streamer. Netflix non ha commentato il casting diOut 2-Trama I ...

