Israele | razzi su Tel Aviv | tre morti e diversi feriti | colpito un edificio | Israele bombarda Gaza

(Di martedì 11 maggio 2021) Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite , alcune in modo grave, durante unmento compiuto da Hamas contro Holon , area urbana a sud di Tel. Iesplosi dalla ...

Advertising

NicolaPorro : Un video dimostra come i lanciatori di razzi contro Israele violino la Convenzione di Ginevra. Occhio, sono immagin… - fattoquotidiano : Continuano, violente, le proteste dei manifestanti palestinesi a Gerusalemme che da giorni si oppongono agli esprop… - ilpost : #Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi di #Hamas su #Gerusalemme, deciso dopo gl… - ritascavone : RT @michelegiorgio2: Razzi lanciati da Gaza hanno appena colpito il centro di Israele, forse Tel Aviv - infoitinterno : Bombe su Gaza e razzi su Tel Aviv: guerra tra Hamas e Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Israele razzi

Vedi Anche Striscia di Gaza, le immagini della notte di combattimenti: così il sistema di difesa aerea diintercetta ilanciati da Hamas I raid - I lanci da Gaza sono proseguiti stamane ...Il Paese condanna fermamente i lanci dida Gaza verso il territorio die ritiene che non siano giustificabili in alcuna circostanza'. L'Italia, prosegue la nota, fa appello 'a tutte le ...La Casa Bianca ha condannato il lancio di razzi contro Israele da parte di Hamas e di altri gruppi della Striscia di Gaza, affermando che lo Stato ebraico ha il diritto di difendersi. "Gerusalemme, un ...Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave, durante un bombardamento compiuto da Hamas contro Holon, area urbana a sud di Tel Aviv. I razzi esplosi dalla Striscia ...