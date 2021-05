Inter, l’agente di Bastoni sul taglio stipendi: «Non è un atto dovuto» (Di martedì 11 maggio 2021) Tullio Tinti ha commentato la richiesta dell’Inter del taglio degli stipendi dei calciatori Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ai microfoni del Corriere dello Sport ha commentato la richiesta dell’Inter del taglio degli stipendi dei calciatori. taglio stipendi – «Quando ho letto di questa richiesta di taglio di due mesi di stipendio sono rimasto meravigliato, ma non del tutto. Già a gennaio avevo avuto una situazione non chiara con Eder che militava nel club di Suning in Cina. Avevamo capito che la situazione si era ingarbugliata e avevamo chiesto la risoluzione anticipata (di sei mesi, ndr) del contratto perché c’era la possibilità di tornare in Italia. Ci hanno tirato per le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tullio Tinti ha commentato la richiesta dell’deldeglidei calciatori Tullio Tinti, agente di Alessandro, ai microfoni del Corriere dello Sport ha commentato la richiesta dell’deldeglidei calciatori.– «Quando ho letto di questa richiesta didi due mesi dio sono rimasto meravigliato, ma non del tutto. Già a gennaio avevo avuto una situazione non chiara con Eder che militava nel club di Suning in Cina. Avevamo capito che la situazione si era ingarbugliata e avevamo chiesto la risoluzione anticipata (di sei mesi, ndr) del contrperché c’era la possibilità di tornare in Italia. Ci hanno tirato per le ...

