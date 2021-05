Gianluca | 35 anni | papà di due figli | muore in un incidente sulla provinciale mentre va al lavoro

(Di martedì 11 maggio 2021) SAN SEVERINO - Non ce l'ha fattaMosconi. Il giovane, che il prossimo 4 giugno avrebbe compiuto 36, è deceduto per le gravi lesioni riportate in seguito ad unstradale . ...

corriereadriatico.it

SAN SEVERINO - Non ce l'ha fattaMosconi. Il giovane papà, che il prossimo 4 giugno avrebbe compiuto 36, è deceduto per le gravi lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale . Il muratore si è schiantato con il ......e sondando la disponibilità di altri profili a vestire la casacca biancoblù per i prossimi; ... arrestato dai Carabinieri di Arenzano Posted on 8 Ottobre 2020 7 Ottobre 2020 AuthorFirpo I ...SAN SEVERINO - Non ce l’ha fatta Gianluca Mosconi. Il giovane papà, che il prossimo 4 giugno avrebbe compiuto 36 anni, è deceduto per le gravi lesioni riportate in seguito ad ...Tragico indicente sulla provinciale Septempedana, già teatro di schianti simili. La vittima era muratore. Lascia la moglie e due figli, di 7 e 14 anni ...