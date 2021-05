Firenze: pusher trasportava coca col monopattino. Arrestato in San Lorenzo (Di martedì 11 maggio 2021) Un altro insolito nascondiglio per la droga scoperto ieri dalla Polizia di Stato durante un controllo nella zona di piazza San Lorenzo: questa volta un pusher trasportava un involucro con 4 dosi di cocaina all’interno della struttura in alluminio del monopattino. In manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito un cittadino marocchino di 26 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Un altro insolito nascondiglio per la droga scoperto ieri dalla Polizia di Stato durante un controllo nella zona di piazza San: questa volta unun involucro con 4 dosi diina all’interno della struttura in alluminio del. In manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito un cittadino marocchino di 26 anni L'articolo proviene daPost.

