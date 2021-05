EA Play Live | l' evento di Electronic Arts ha una data ufficiale

(Di martedì 11 maggio 2021) EAè uno dei più grandi showcase dell'industria videoludica nonché uno dei più attesi di quest'anno, dato che l'potrebbe portare con sé il revealdel nuovo titolo della serie di Battlefield, che dovrebbe chiamarsi semplicemente così. Il developer ha annunciato oggi che laprecisa per il suo showcase è il 22 luglio, in piena estate. EAarriverà circa un mese dopo l'E3, lo showcase più grande in assoluto, e sarà a meno di stravolgimenti poco probabili unonline, proprio come lo stesso E3 e il Gamescon 2021. Ma cosa possiamo aspettarci dall'? Oltre alle solite sorprese impossibili da pronosticare, per esempio annunci di titoli minori, questo EAvedrà quasi ...

L'EAdi quest'anno ancora una volta si farà lontano e completamente distaccato dall'E3 . Questa volta la data designata per l'evento è il 22 Luglio. Una data quasi insolita dato che non è ...Electronic Arts annuncia ufficialmente la data della propria conferenza digitale per annunciare le novità in programma. Il 22 luglio 2021, un mese dopo l'E3 2021, si terrà EA2021. Tramite un tweet, Electronic Arts ha annunciato ufficialmente la data di EA2021. L'azienda statunitense ha comunicato che la propria conferenza digitale in cui saranno ...EA Play live è uno dei più grandi showcase dell'industria videoludica nonché uno dei più attesi di quest'anno.EA ha svelato le sue carte anche per quest'anno. Il prossimo 22 Luglio avremo l'evento dedicato ai nuovi annunci! Chissà cosa vedremo!