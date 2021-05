Djokovic: "Non è la prima volta che mi arrabbio sul campo..." (Di martedì 11 maggio 2021) Novak Djokovic non viene fermato nemmeno dalla pioggia a Roma: il numero 1 del mondo (recordman da 320 settimane in testa al ranking) e campione in carica al Foro, ha battuto sul Centrale lo ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) Novaknon viene fermato nemmeno dalla pioggia a Roma: il numero 1 del mondo (recordman da 320 settimane in testa al ranking) e campione in carica al Foro, ha battuto sul Centrale lo ...

Advertising

fra_giorgianni : @VinceMartucci @GiuseppeDuina Non mi sembra che Federer o Nadal o Djokovic usino mezzucci da circolo degli sfigati per vincere - im_jordanv : Un Djokovic così così, sconfigge Fritz in 2. Le condizioni non erano ottime comunque. ???? - RSIsport : ?? Nonostante una pausa dovuta alla pioggia, Djokovic non ha avuto problemi a superare Fritz nel primo turno del tor… - VinceMartucci : Micidiale la diversa attitudine di Djokovic e Fritz: l’americano sembra quasi che non lotti e non ci creda, il serb… - GeorgeSpalluto : Dopo non aver chiuso il match sul 5-4 e servizio in suo favore ed essere stato costretto a sorbirsi 3 ore di pioggi… -