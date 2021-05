Difesa Lombardo: “Capo d’imputazione mostruoso, non c’è prova del patto politico-mafioso” (Di martedì 11 maggio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Un Capo di imputazione ritenuto “mostruoso” in un processo in cui “il mendacio è clamoroso e inquietante” e in cui “non c’è la prova del patto politico-mafioso” tra l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo e i boss catanesi. Lombardo è stato accusato da “dichiaranti non attendibili”, come “quel falsificatore di Tuzzolino, smentito in aula da tutti i testi”. Mentre l’ex Governatore “ha sempre contrastato i boss” e la sua a lotta ai mammasantissima di Cosa nostra “non era solo di facciata” ma “reale”. In oltre quattro ore di arringa, i difensori di Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata, hanno ribadito davanti alla ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Undi imputazione ritenuto “” in un processo in cui “il mendacio è clamoroso e inquietante” e in cui “non c’è ladel” tra l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaelee i boss catanesi.è stato accusato da “dichiaranti non attendibili”, come “quel falsificatore di Tuzzolino, smentito in aula da tutti i testi”. Mentre l’ex Governatore “ha sempre contrastato i boss” e la sua a lotta ai mammasantissima di Cosa nostra “non era solo di facciata” ma “reale”. In oltre quattro ore di arringa, i difensori di Raffaele, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata, hanno ribadito davanti alla ...

